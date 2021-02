Jóval kevesebb antitestet termelnek a dél-afrikai mutációval szemben a Pfizer/BioNTech oltásával beoltottak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Aggasztó eredményekkel zárult az a laboratóriumi vizsgálat, melyben azt vizsgálták, hogyan reagál a Pfizer/BioNTech védőoltásával beoltottak szervezete a koronavírus egyik új, dél-afrikai mutációjával szemben. A vizsgálatok azt egyelőre nem tudták megállapítani, hogy csökken-e a védőoltás hatásossága, de az már kiderült, hogy a dél-afrikai mutáció sokkal gyengébb immunválaszt vált ki a beoltottakban.

A legmodernebb, mRNS-alapú technológiával készült védőoltás nyújtotta antitestvédelem kétharmadával is csökkenhet az új mutációval szemben, derült ki laboratóriumi vizsgálataikból.

A cégek ugyanakkor azt is közölték, hogy a vakcinájuk még így is képes a vírus semlegesítésére, és egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy a mutáció csökkentené az oltás jelentette védelmet. Mindettől függetlenül tárgyalásokat kezdtek az engedélyező hatóságokkal a védőoltás frissített verziójának vagy egy kiegészítő oltásnak a fejlesztéséről.

A Texasi Egyetem orvosi karával közösen végzett kísérletből egyelőre csak az derült ki, hogy a dél-afrikai variáns gyengébb immunválaszt vált ki. De mert azt az elmúlt bő egy évben még nem állapították meg, hogy mi az a minimális antitestmennyiség, ami már elég a vírus semlegesítésére, ebből még messze menő következtetéseket nem lehet levonni. A kutatást végző egyetemi tanár, Pei-Yong Shi például úgy véli, hogy a vakcina még így is védelmet jelenthet a variánssal szemben. A korábbi vizsgálatokban ugyanis a dél-afrikai variáns esetén mértnél kevesebb antitest is hatékonynak bizonyult már a vírussal szemben. Shi szerint még ha kevésbé is hatásos a vakcina a dél-afrikai variánssal szemben, a súlyos megbetegedéseket így is megelőzheti.

A másik mRNS-alapú vakcinával, a Moderna védőoltásával ugyanez a helyzet, annál a laborvizsgálatok szerint hatodára csökkent az antitestek száma. Az, hogy a vakcina mennyire hatásos a variánssal szemben, még ebben az esetben se tisztázott. (Via Reuters)