Vakcinát ígérnek a gazdag országok a szegényeknek

Vakcinákkal segítenék a világ szegényebb részein élőket a nyugati országok vezetői, többen erről fogadkoztak a pénteki G7 csúcstalálkozó előtt.

A tagországok (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) összesen másfélmilliárd adag oltóanyagot foglaltak le, ami meghaladja lakosságuk számát. Közben Oroszország és Kína már juttatott saját vakcináiból a szegényebb országokba. Az ENSZ szerint mindössze tíz ország halmozta fel a teljes vakcinakészlet 70 százalékát, miközben 130 országba még egyetlen adag sem jutottt.

Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron francia elnök példátlan globális egyenlőtlenségről beszélt a Financial Timesnak, ami szerinte politikailag is fenntarthatatlan, mert egyenes út ahhoz, hogy háborúzzunk egymással a vakcinákért. Azt mondta, a gyógyszercégeknek nyitottabbnak kell lenniük, és lehetővé kell tenniük az afrikai gyártást.

Javaslata szerint, amit Angela Merkel német kancellár is támogat, a fejlett országoknak félre kellene tenniük vakcináik öt százalékát, hogy Afrikába juttassák.

A Guardian szerint Boris Johnson brit miniszterelnök, a tanácskozás házigazdája is beszélni fog a témáról, és elmondja majd, hogy átadják a feleslegessé vált vakcináikat, illetve 300-ról 100 napra csökkentik a gyártáshoz szükséges időt.

A G7 tagjai alapvetően az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covax névre keresztelt mechanizmusát támogatták, amit direkt azért hoztak létre, hogy a szegényebb országok se maradjanak ki az oltásból. Ebben a rendszerben viszont csak olyan vakcinákat teríthetnek, amit a WHO is jóváhagyott. Az AstraZenecáé a leginkább ígéretes, mivel ez viszonylag könnyen szálllítható és tárolható, de még szükség van a WHO engedélyére. Ha meglesz, 50 országba érkezhet belőle.

A Reuters arról ír, hogy Joe Biden amerikai elnök kétmilliárd dollárral támogatná a Covaxot most, és további kétmilliárddal a következő két évben.