A konkurencia elérte, hogy a Nike a fiókba tegye az új csodacipőt

A Nike egy éve jelentette be új Zoom Air Viperfly sprintcipőjét, amit a sportszergyártó szerényen "paradigmaváltásként" harangozott be. A kifejezetten a rövid távokra, elsősorban a 100 méterre kifejlesztett szöges cipővel elért első teszteredmények láttán azonban a konkurens cégek sportetikai aggályokat kezdtek hangoztatni, miszerint a Nike cipőjével egy gyengébb futó is képes lehet megdönteni Usain Bolt korszakos világcsúcsait.

A fő kifogás az volt, hogy a szögek nem közvetlenül a cipő talpán, hanem egy rugalmas platformon vannak alatta, ami egyfajta mini ugródeszkaként működik, jelentősen gyorsítva a százas sprintet, különösen az utolsó 20 méteren. A Nike végül engedett, a cipőt nem engedélyezttették az atlétikai világszövetséggel, és az nem került forgalomba.

A konfliktusról beszámoló Times úgy tudja, a World Athletics (WA) szakértőkből álló munkacsoportot állított fel, és már dolgozik a cipőkre vonatkozó szabályzat módosításán, hogy az lefedje a Nike-éhoz hasonló energia-visszanyerő technológiákat is. A gyártók viszont nem szeretnék, ha a szervezet visszafogná az innovációt. A tokiói olimpiáig a lap szerint a WA jóváhagyhatja a Nike csodacipőjének egy módosított verzióját, és addig a többi gyártó, így Usain Bolt egykori cipőszponzora, a Puma is előállhat a maga rugós cipőjével, kiegyenlítve a mezőnyt.