Kínában is lassabb a tervezetnél az oltakozás

Bár darabra Kínában adták be eddig a világon a második legtöbb, koronavírus elleni oltást, népességarányosan messze le vannak maradva. Az Economist beszámolója szerint mostanáig csak a teljes népesség 3 százaléka kapta meg a védőoltást - az USA-ban, ahol darabra a legtöbb beoltott él a világon, ez az arány már 17 százalék.

Pedig Kína a világ egyik elsőszámú oltóanyagforrása is, mégis, hazai pályán le van maradva. Védőoltásaikkal egyelőre nem is oltanak 60 éveseket vagy annál idősebbeket, mivel egyelőre még nincs kellő információ arról, hogy az esetükben hatásos-e a védőoltás - amivel amúgy Magyarországon, ahova a héten mér több mint kétszázezer adag érkezett, pont a veszélyeztetett korúakat tervezik beoltani.

Hogy mi ennek az oka? Az Economist cikke szerint részben az, hogy Kínában a védőoltások kifejlesztésének idején éppen nem volt járvány, így elég beteg se ahhoz, hogy a széles körű klinikai vizsgálatokat lefolytathassák. Kína ezeket végül más országokban végezte el, ennek pedig az volt az ára, hogy a teszteket végző országoknak ígérték az első szállítmányokat.

Másrészt pont a járvány megfékezésében szigorú korlátozásokkal elért sikerek is hátráltatják az oltási programot, mert járvány híján nincs sürgető nyomás a hatóságokon. Harmadrészt Kína is szembesült azzal, hogy nehéz hirtelen kellő mértékben felfuttatni az oltóanyag előállítását, amit Kínában specifikusan még az is lassít, hogy az oltóanyag ampullájához szükséges üveg importtermék.