Továbbra is sok új fertőzöttet, de váratlanul javuló halálozási adatot jelentettek

Három napig 100 felett volt a járvány áldozatainak a száma, ma viszont sokkal kevesebb, 47 halálesetet jelentettek.

Akárcsak a napi fertőzötteknél, a halálozási adatoknál is van egy héten belüli állandó hullámzás. Vasárnap és hétfőn általában kevesebb áldozatot jelentenek. Ez így volt most hétfőn (46 áldozatot, az elmúlt három és fél hónap legalacsonyabb száma) és ma is. A kettő között viszont nagyon rossz adatok voltak. Az előző 3 napban átlagosan 107 halálesetet jelentettek, ez zuhant le 47-re.

Azokat a számokat emeltük ki, amik magasabbak az egy héttel korábbinál

Az új fertőzöttek száma továbbra is magas. A mai 2912 új fertőzött 70 százalékkal több, mint amit múlt vasárnap jelentettek.

Az új fertőzöttek száma jelentősen, 971-gyel meghaladta a napi gyógyultakét.

Az új fertőzöttekkel párhuzamosan a kórházban lévők száma is emelkedik (4 233).

Másfél hónapja voltak legutóbb ennyien (366) lélegeztetőn, mint most.

18 226-an kapták meg tegnap az első oltásukat. 17 966-an a másodikat.

Összesen már 445 535 embert oltottak be legalább első körben, 190 705-en már a második oltást is megkapták.

Nógrád megyében nőtt a leginkább az elmúlt 7 napban regisztráltak száma az előző hét naphoz képest. Az emelkedés jelentős, 92 százalék.