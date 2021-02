Egy Boeing 747-esről is potyogtak az alkatrészek a hétvégén

Több 444 videó?

Szeretném

Épphogycsak földre rendelték egy kigyulladt P&W hajtómű miatt a Boeing 777-es típusának példányait, amikor a világ legnagyobb repülőgépgyártójának másik óriásgépéről, a legendás 747-esről is aggasztó hírek érkeztek. A holland légügyi hatóság jelentett be vizsgálatot azután, hogy szombaton – éppen, amikor Coloradóban a már említett motorgyulladás történt, és a 777-es jobboldali hajtóművéből méretes darabok estek lakóházakra – a hollandiai Maastricht repteréről felszálló 747-400-as teherszállítóról is alkatrészek potyogtak alá. A jelentések szerint ez esetben apró alkatrészek hullottak szanaszét Meerssen városában.

Az alkatrészek több autóban is kárt okoztak, egy nő pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Boeing egyelőre nem kommentálta az esetet, az érdeklődő újságírókat a holland légügyi hatósághoz irányította. Az pedig hétfőn annyit közölt, hogy mivel a vizsgálat még csak az előzetes szakaszban tart, korai lenne bármilyen következtetést levonniuk.

Ahogy a Colorado fölött darabokat hullató 777-es esetén, úgy a hollandiai esetnél is arról számoltak be a szemtanúk, hogy a gép hajtóművéből lángok csaptak ki. Az eredetileg New Yorkba tartó szállítógép végül a közeli Liége-ben, Maastrichttól alig harminc kilométernyire landolt. (Via The Guardian. Címlapképünk illusztráció, nem a cikkben szereplő Boeing 747-400-as teherszállítót mutatja, hanem egy másikat. Fotó: KUA CHEE SIONG/Singapore Press Holdings)