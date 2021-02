Ilyen még nem volt: Orbán Viktor tanácstalan vírusügyben és ezt nyíltan be is vallja

A modern politikai kommunikáció eleve a rövid, könnyen megérthető és megjegyezhető üzenetek sulykolására épül, a magyar kormány hivatalos Facebook-oldala pedig ezen belül is mintapélda. A legjellemzőbb bejegyzéstípus itt az egymondatos, plakát jellegű, képként megosztható kommunikációs üzenet. Ami általában, bár nem mindig, idézet a miniszterelnöktől.

Ezek tartalmát sokan kedvelik és sokan kritizálják, de még utóbbiak sem vonhatták soha kétségbe, hogy az eddig szinte minden esetben világos volt, hogy mit akarnak üzenni. Az oldalon azonban a következő bejegyzés jelent meg vasárnap:

„Egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert egyszerre van már vakcina, tehát oltunk, másfelől megkezdődött a konzultáció az újraindításról, meg már mindenki szabadulna is, és közben beesett a harmadik hullám.”

Az üzenet - ami idézet Orbán múlt heti szokásos közrádiós interjújából - nyilvánvalóan a magyarokat pillanatnyilag talán leginkább foglalkoztató problémára reflektál, miszerint mikor és milyen nyitás várható, ha egyáltalán.

Már ez is meglepő. Ám ha többször egymás után újraolvassuk, kiderül, hogy nem egyszerűen fogalmazásbeli pongyolaságról van szó, hanem arról, hogy maga a beszélő nem tudja, mit szeretne mondani.

Orbán elve nem sűrűn használja az egyrészt-másrészt retorikai szerkezetet, hiszen egész politikája a tutyimutyi ellenfeleihez képest határozottan dönteni képes politikus imidzsére épül. A többszörösen összetett mondatban Orbán három aktuális, az ország lakóinak következő heteit-hónapjait alapjában meghatározó elemet jelöl ki:

Mivel az köztudott, hogy a miniszterelnök személy szerint utál mindenféle korlátozást és ezeket csak akkor rendelte el eddig, ha nem látott más megoldást, különösen feltűnő, hogy bár a háromból két tényező inkább jelezhetné a közelítő enyhítést, Orbán mégsem céloz ilyesmire, sőt a leghangsúlyosabb mondatzáró pozícióban éppen a harmadik hullámot idézi fel, ami viszont inkább arra utal, hogy elfelejthetjük a könnyítéseket.

Ez egy rádióinterjúban elhangzott mondat, ami ugyan nyilvánvalóan a miniszterelnök - ebben a helyzetben amúgy abszolúte természetes - elbizonytalanodására utalna, de önmagában nem lenne különösebb jelentősége. Ráadásul más, az értelmezését segítő mondatok előzik meg és követik.

Csakhogy ezt a mondatot Orbán kommunikációs stábja kiemelte és a Facebook-oldalra posztolással önálló, jelentésssel bíró üzenetté emelte. Ám, mint említettem, lényegében értelmezhetetlen, dadogós üzenetté.

A szöveg annyira dadogós, hogy benne maradt egy jókora, szintén szokatlan önleleplezés. Azzal, hogy Orbán a konzultáció megemlítése után azzal folytatja, hogy "meg már mindenki szabadulna is", nem egyszerűen megelőlegezi a konzultáció végeredményét - ami éppen arról szólna, hogy "szabadulnának"-e a magyarok, de saját maga leplezi le annak felesleges, így álságos mivoltát.

Az embernek persze lehetnek tippjei, hogy mit is akar ezzel mondani. Én például úgy értem, hogy nagyjából azt próbálja üzenni, hogy

"Nyitnék már baromira, mindent előkészítettem ezzel a konzultációval, amiben csak be kellett volna ikszelnetek a nyilvánvaló válaszokat - WINK! WINK! - erre nem belerondít ez az átkozott harmadik hullám?! Most mi az illiberális értelmben vett kereszténydemokrata francot csináljak?!! Hiába válaszoljátok azt, ami várok tőletek, akkor sem tudok nyitni. Ugye értitek, hogy nem azt akarom tenni, amit mindjárt kénytelen leszek?"

De ez csak az én tippem és nekem is szó szerint ötször kellett elolvasnom a szöveget ahhoz, hogy értelmezni tudjam. És így is bőven benne van, hogy félreértettem. Márpedig az ilyen szövegek hangsúlyozottan nem ötszöri olvasásra és értelmező műhelyvitára vannak szánva.

De az értelmezésben talán segíthet a napokban született többi kormányzati kommunikációs üzenet.

Ma, vagyis hétfőn hajnalban például a fentihez képest egy olyan mondatot emeltek poszttá, miszerint

A járvány kezdete óta minden döntésünk azon alapszik, hogy a járványügyi szakemberek mellett figyelünk az emberek véleményére is. Csak olyan korlátozást lehet bevezetni, amit a többség elfogad, így be is lehet tartani.