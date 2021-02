Részlegesen nyithatnak a gyógyfürdők márciusban

Több 444 videó?

A tervek szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. fürdőiben március 16-tól nyitják meg a járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó gyógyászati egységeket.

A fürdők a 2020 november 11-én bejelentett szigorítások miatt zártak be, most viszont közeledik az újranyitás ideje. Azért szünetelt a szakellátás is, mert a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint az üzemeltető feladata és felelőssége, hogy csak egészséges munkavállaló fogadja a vendégeket.

A cég most több mint 200 dolgozóját olttatta be, hogy újranyithassanak. Szűts Ildikó vezérigazgató a Telexnek elmondta, hogy az NNK-tól kértek állásfoglalást arról, hogy egészségügyi dolgozónak számítanak-e és elsőbbséget élvezhetnek-e a gyógyfürdő alkalmazottai. Mind kiderült, a cég valamennyi dolgozója – így például a kasszás és a ruhatáros is – egészségügyi dolgozónak számít.

„Az NNK hivatalos válasza megerősítette Társaságunk álláspontját, miszerint a Társaságunk kezelésében lévő gyógyfürdők egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkeznek, s tevékenységük egészségügyi tevékenységnek minősül és valamennyi, a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozó egészségügyben dolgozónak tekintendő”



– monta Szűts a lapnak.

Annak a kockázatát, hogy vendég vendéget fertőzzön meg úgy csökkentik, hogy időpontot kell foglalni, a fürdőkben folyamatosan fertőtlenítenek, és várhatóan követik majd az osztrák példát, akik már a beérkező vendégeket is tesztelik.