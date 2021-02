Biden a járvány félmillió amerikai áldozatára emlékezett: „Nem lehetünk közömbösek”

Több 444 videó?

Ötszázszor kondultak a harangok hétfő este a washingtoni nemzeti katedrálisban, arra az 500 ezer amerikaira emlékezve, akik a koronavírus-járvány áldozatául estek. A fővárosban minden szövetségi épületen félárbocra eresztették a zászlókat.

Biden és a First Lady, Kamala Harris és férje a Fehér Házban tartott megemlékezésen Fotó: SAUL LOEB/AFP

Joe Biden elnök a Fehér Házban mondott beszédet a tiszteletükre, kiemelve, hogy az ország több életet veszített a vírus következtében, mint a két világháborúban és Vietnamban együttvéve. Arra biztatta az embereket, ne váljanak közömbössé, ne fogadják el a helyzetet, hiszen az áldozatok egytől egyig rendkívüliek voltak, idősek és fiatalok, bevándorlók és Amerikában születettek.

Üzent a gyászolóknak, felidézve saját, korábbi veszteségeit: feleségét, lányát és fiát, akik 1972-ben, illetve 2015-ben haltak meg. „Túlságosan jól ismerem ezt. Tudom, milyen, ha nincs ott az ember, amikor megtörténik. Tudom azt is, milyen, amikor ott vagyok, fogom a kezét, a szemébe nézek, és csöndben elmegy. Sötét lyuk az ember mellkasában - mintha beszippantana. A lekiismeret-furdalás, a düh, amit ilyenkor érzünk. A hitünk is megkérdőjeleződik.”

Az eseményen részt vett a First Lady, valamint Kamala Harris alelnök és férje is. A beszéd után a Fehér Ház erkélyén egyperces, néma megemlékezést tartottak - éppen ott, ahol hónapokkal ezelőtt, kórházi ápolása után megjelent Donald Trump, és látványos gesztussal megszabadult a maszkjától. (via BBC, New York Times)