Előállították a kutyasétáltatót fegyverrel, levegőbe lőve fenyegető vadászt

Rövid időn belül azonosították a tamási rendőrök azt a 46 éves iregszemcsei vadászt, aki hétfőn Medgyespuszta közelében a levegőbe lőve fegyverrel fenyegetett egy kutyáját sétáltató helyi lakost. A beszerzett bizonyítékok alapján előállított férfi egy vadásztársaság hivatalos vadásza. Gyanúsítottként hallgatták ki kényszerítés megalapozott gyanújával, írta a rendőrség a HVG-nek.

A rendőrök kutatást is tartottak a vadász házában, ennek során egy golyós és egy sörétes lőfegyvert, illetve a hozzájuk tartozó lőszereket is lefoglalták. A Vadásznak ezek tartására volt engedélye, amit azonban a rendőrség most bevont.

A Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya most azt is vizsgálja, hogy a fegyverrel fenyegetőző vadász más bűncselekményekkel, szabálysértésekkel is gyanúsítható-e.

A hétfői esetet az áldozat telefonjával videón is rögzítette, a történtek részleteiről személyesen is beszámolt megkeresésünkre. Az esetet több helyi is kommentálta a közösségi médiában, gyanúsnak nevezve, hogy az agár nagyon liheg, és a körülményeket ismerve szerintük lehet benne valami, hogy a férfi orvvadászatra tartja a kutyáit a vadban gazdag területen.