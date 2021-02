Hat órát úszott egy észak-koreai disszidens, hogy Dél-Koreába érjen

Több 444 videó?

Szeretném

Egy fiatal észak-koreai disszidens hat órát úszott a nyílt tengeren, hogy átjusson Dél-Koreába. Ott amúgy nagy botrány lett abból, hogy a hadsereg nem fogta el a jogilag a mai napig frontvonalnak, egyben a világ legmilitarizáltabb térségének számító határon átszökő férfit.

A két Koreát elválasztó, demilitarizáltnak nevezett, valójában a világ leginkább milliarizált zónája. Ezt megkerülve úszott át hat óra alatt Dél-Koreába egy északi disszidens. Fotó: ED JONES/AFP

Pedig az is kiderült, hogy több biztonsági kamera is észlelte az úszás közben, és riasztók is jelezték a határsértést. Ehhez képest észlelése után még három óra kellett, hogy elfogják. Ekkor a férfi a hat órás úszás után már a parton aludt.

A disszidens búvárruhát viselt, ami alá bélelt mellényt vett. Ez egyrészt melegen tartotta, és segítette a felszínen maradni a hideg vízben.

Elfogása után a huszonéves férfi közölte ,hogy disszidálni akar. A hadsereg pedig beismerte, hogy a katonák nem teljesítették az előírásokat, ezért nem fogták el még a vízben. (Via MTI)