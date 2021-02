Rálihegett egy rendőrre az állítása szerint covidos őrizetes, ezért vádat emeltek ellene

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hatósági személy elleni erőszakkal vádoltak meg egy őrizetest Észak-Karolinában. A 27 éves Jasmine Louise McClain a rendőrség tájékoztatása szerint őrizetbe vétele után közölte, hogy covidos, majd direkt belelihegett az őt előállító rendőr arcába.

A lincoltoni fegyintézet, ahol az előállított Jasmine Louise McClain rálihegett egy rendőrre. Fotó: Linoln County Sheriff's Dept - közkincs

"Miközben a börtönbe vitték, McClain, aki előbb beismerte, hogy nyolc nappal korábban pozitív lett a covid-tesztje, kétszer is belefújt az ügyintéző tiszt arcába" - írta közleményében az illetékes sheriff. Ezért "kormányzati tisztviselő elleni támadással Vádolják".

A sheriff közleményéből az nem derült ki, hogy McClain valóban covidos-e.

A nőt amúgy azért állították elő, mert egy egy késelés gyanúsítottjaként azonosították. A rendőrség beszámolója szerint mire kiértek a késelés helyszínére, McClain már magára hagyta áldozatát, de még a rendőrök jelenlétében visszatért a tetthelyre. A nőt ezért most felfegyverkezve elkövetett támadással és súlyos testi sértéssel is megvádolták. (Via Charolotte Observer)