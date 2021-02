Schanda Tamás államtitkár szerint Magyarországon visszaszorították a második hullámot

Több 444 videó?

Szeretném

Valóságértelmezési bravúrt hajtott végre az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai államtitkára, Schanda Tamás. Facebookon közzétett írásában azt állította, hogy Magyarországon visszaszorították a koronavírus első és második hullámát is. Ez az első hullámra még igaz, a második hullámot viszont a harmadik hullám söpörte el, az Orbán Viktor szerint novemberben, valójában pedig augusztusban indult hullám végül nem ült el, olyan gyorsan követte a most kibontakozó harmadik.

Most már több mint egy hete drasztikusan romlanak a fertőzöttségi adatok, és emelkedik a halálos áldozatok száma is, és abban még további romlásra kell számítani, mivel a fertőzések még felfutóban vannak. Ehhez képest Schanda írásában mintha az újranyitást készítené elő, mivel arról értekezik, hogy "Magyarországnak működnie kell".

Schanda megfutotta a kötelező köröket is: elhibázottnak nevezte a közös uniós vakcinabeszerzéseket - amelyekből elvben még idén elég oltás fog érkezni az európai népesség nagy részének beoltásához -, majd ennek apropóján is arról értekezett, hogy addig is élhetőnek kell maradnia az országnak, amíg végre kellő számban be nem oltják az embereket. A kellő számot ő nem konkretizálta. Amennyiben a nyájimmunitásra célzott, ahhoz a szakértők szerint a népesség 70-80 százalékát, 7-8 millió embert kéne beoltani. (Via MTI)