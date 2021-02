Koronavírus: 100 felett a halottak száma, meredeken nő a fertőzöttség

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

103 új áldozata van a koronavírus-járványnak, ez magasabb az elmúlt hét napi átlagánál (88).

Ahogy keddenként mindig, most is kevesebb új fertőzöttet jelentettek az elmúlt napokhoz képest (1628). De ez még így is kétszerese a múlt keddi adatnak, és majdnem 600-zal haladja meg a két héttel ezelőttit.

Az elmúlt héten 62 százalékkal több fertőzöttet azonosítottak az országban, mint a megelőző egy hétben. Szabolcsban, Nógrádban és Somogyban 100 százalék feletti a növekedés. A tesztek egyre nagyobb része pozitív: ma 17 százalék, az elmúlt hét napi átlag 14 százalék.

4582 fertőzöttet ápolnak kórházban, ami a január közepi szintnek felel meg. Továbbra is meredeken nő a lélegeztetőn levők száma, ami elérte a január eleji szintet (396).

Ahogy a hét elején általában, most is kis mértékben nőtt az oltottak száma (3693). Összesen 457 ezren kaptak eddig oltást, közel 206 ezren a második adagot.