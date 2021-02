Szijjártó Péter szerint nem jó, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában folyamatosan bélyegeznek meg bizonyos országokat

Több 444 videó?

Szijjártó Péter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában videóüzenetben szólalt fel. Kairóba viszont, ahol a felvétel is készült 2021. február 23-án, személyesen látogatott el. Fotó: Mohamed Hoszam/MTI/MTVA

Izrael pártján szólalt fel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A tanácskozásra videóüzenetben bejelentkező Szijjártó azt mondta, hogy a testület "nem válhat olyan fórummá, amelyen folyamatosan megbélyegeznek bizonyos országokat". Ezzel valójában arra utalt, hogy például az EJT keddi ülésén is elítélték Izraelt a palesztinok jogainak megsértése miatt, "mintha [Izrael] nem tenne erőfeszítéseket a jogok védelmére". Szijjártó ezután arról beszélt, hogy "Izraelnek joga van saját maga megvédésére, és ezt Magyarország következetesen támogatja".

Szijjártó beszédében kitért a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogaira, és jelezte, hogy Magyarország "[m]inden olyan kezdeményezést és akciót támogat, amelynek célja e közösségek szerzett jogainak megőrzése és megerősítése, e jogok megsértését elfogadhatatlannak tarja".

A külügyminiszter elmondása szerint kormánya "[m]élyen elkötelezett a vallás- és a lelkiismereti szabadság védelme mellett is", és külön is támogatja "a leginkább üldözötteket", a keresztényeket. A migrációt is érintette, erről azt mondta, hogy a menekülőknek nem alapvető joguk megválasztani, hogy mely országban kérjenek menedéket, ezzel szemben az államoknak "nem pusztán joguk, hanem kötelességük" megvédeni határaikat, emiatt nem szabadna "pellengérre állítani" senkit a tanácsban. (Via MTI)