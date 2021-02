Hillary Clinton írt egy politikai thrillert

Több 444 videó?

Szeretném

A könyv, ami a State of Terror címet kapta, október 12-én jelenik meg. A volt amerikai külügyminiszternek ez az első regénye, a sztori szerint a főszereplője egy frissen kinevezett női külügyminiszter, aki egykori riválisa szolgálatában kezdi meg munkáját. A könyv a „diplomácia és az árulás világát” mutatja be, vannak benne terrortámadások és „halálos összeesküvések” is.

A könyvön Clinton egy barátjával, Louise Penny kanadai írónővel közösen dolgozott, ezt közleményében a volt elnökjelölt „valóra vált álomnak” nevezte.

A családban nem ő az első regényíró, férje, Bill Clinton volt amerikai elnök is írt már politikai thrillert James Pattersonnal közösen.

(BBC)