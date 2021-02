Koronavírus: Kimagasló fertőzöttség és halálozás, de legalább már beoltottak félmillió embert

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Utoljára decemberben találtak annyi új koronavírus-fertőzöttet egy nap alatt, mint most, 4385-öt. Ez másfélszerese az egy héttel ezelőtti adatnak, és nem egyszerű kiugrásról van szó, az első ábra piros vonalán látszik, hogy tendenciaszerűen romlik a helyzet. A pozitív tesztarány is növekszik, most 17 százalék.

120 újabb elhunytat is jelentett az operatív törzs, összesen 14 672 áldozata van már a járványnak. Január eleje óta nem volt ennyi haláleset egy nap alatt. 4836 fertőzöttet ápolnak kórházban, szintén január első felében fordult elő hasonló. Egyre többen vannak lélegeztetőgépen (411), ami a december végi állapotnak felel meg.

Ha a megyei fertőzöttségi adatokat nézzük, kiderül, hogy Fejér megyében 124 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt héten a megelőző egy héthez képest. De nemcsak ott, minden megyében és Budapesten is romlik a helyzet, országosan 69 százalékos a növekedés. Lakosságarányosan az elmúlt két hétben Komárom megyében találták a legtöbb covidost.

Jó hír viszont, hogy messze most oltották be a legtöbb embert egy nap alatt (37 ezret), ez várhatóan a következő napokban is így lesz, hiszen a héten beadják az összes eddig érkezett Sinopharm-vakcinát (275 ezer ember), és 93 ezren kapnak Pfizert vagy AstraZenecát. Több mint félmillió ember kapott már oltást Magyarországon.