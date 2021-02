Milliószámra árulnak AstraZeneca vakcinát európai kormányoknak a feketepiacon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Bild című német lap azt állítja, hogy ügynökök keresik meg Európa politikusait, AstraZeneca vakcinát ajánlva, a hivatalos EU-s beszerzési rendszeren kívül.

Az EU-s tagállamok tavaly nyáron megállapodtak, hogy ha egy vakcina gyártójával az Európai Bizottság szerződést köt, akkor attól a cégtől a tagállamok külön-külön már nem rendelnek vakcinát. A Bizottság megállapodást kötött az AstraZeneca nevű brit-svéd céggel, így tőlük EU-s országok saját hatáskörben már nem rendelhetnek.

Csakhogy az AstraZeneca hiába szerződött le a Bizottsággal 2021 első negyedévére 80 millió adagra, ebből csak 31 milliót szállítottak le, hozzájárulva ahhoz, hogy a tervezettnél lassabban mennek az európai oltások. Az AstraZeneca azt állítja, hogy gyártási nehézségek miatt késnek a szállítmányai.

A Bild szerint azonban van vakcina, csak az a feketepiacra került. A lap információi szerint ügynökök sorra ajánlgatnak Nagy-Britanniában gyártott AstraZeneca vakcinát, óriási, összesen százmillió adagos tételben.

A lap által megszerzett ajánlatok szerint minimum egymillió adagot kell rendelni a készítményből, amelynek ára négyszerese az Európai Bizottság által kialkudottnak: adagonként 2 euró helyett 8 euró. Az AstraZeneca azt állítja, hogy a cég nem tud semmit ezekről a ajánlatokról.

A német kormány is kapott ilyen ajánlatot, ahogy több olasz tartomány vezetőjét és a cseh kormányt is megkeresték ügynökök. Állításaik szerint egyikük se vett a vakcinából, senki sem sértette meg az EU-s megállapodást. Ugyanakkor a tagállamok közötti verseny bármikor eldurvulhat, és a Bild szerint ezt a versenyt gerjeszti, hogy a magyar kormány - eddig egyedüliként az EU-ban - orosz és kínai vakcinát is vásárolt, a közös EU-s beszerzésen felül. (bild.de)