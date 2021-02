Szijjártó szerint több uniós tagállam „kérte el Moszkva telefonszámát”

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A magyar külügyminiszter mindezt még a hét elején, az Európai Unió Tanácsának külügyi tanácskozásán állította, amikor szóba került az orosz vakcina. Szijjártó Péter szerint az uniós tagállamok közül többen azért „kérték Moszkva telefonszámát”, mert ők is vásárolnának a Szputnyik V-ből, vagyis az oroszok oltóanyagából, írja a hvg.hu az Euractiv információra hivatkozva.

Az Európai Unió még nem engedélyezte az orosz oltóanyagot, Magyarországon január végén engedélyezték a vakcinát az orosz vizsgálatok alapján, felhasználási engedélyt pedig február elején kapott. A Szputnyik V-vel azóta a 60 év feletti, de krónikus betegséggel nem rendelkezőket oltják.

Lengyelországban pedig most jelentették be, hogy az országba csak azok léphetnek be karantén nélkül, akiknek van negatív koronavírustesztjük, vagy akik igazolni tudják, hogy megkapták az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák mindkét dózisát. Vagyis azokra, akiket a Sinopharm, vagy Sputnyik-V vakcinával oltottak, továbbra is karantén vár.