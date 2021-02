Megszavazták a képviselők Biden 1900 milliárd dolláros koronavírus-mentőcsomagját

Több 444 videó?

Elfogadta az amerikai Kongresszus alsóháza Joe Biden elnök mentőcsomagját, amelynek részeként egy bizonyos éves kereset alatt minden amerikai családnak 1400 dollárt küldene a szövetségi állam - írja a New York Times. Az összesen 1900 milliárd dolláros csomagra csak a képviselőház demokrata tagjai szavaztak igennel, de ez is elég volt ahhoz, hogy a szenátus elé kerülhessen a javaslat.

A csomag az 1400 dolláros támogatás mellett augusztus végéig heti 400 dollárra emelné a munkanélküli segélyt, növelné a kisgyerekes családok adókedvezményeit, 50 milliárd dollárt különítene el a oltásra és tesztelésre, 200 milliárd dollárt az iskolák támogatására, 350 millió dollárt pedig az állami, helyi és törzsi kormányzatok kisegítésére.

A javaslatban szintén szerepel, hogy 2025-ig a szövetségi kormány óránként 15 dollárra emelné a minimálbért. Emiatt viszont nem biztos, hogy a szenátusban is minden demokrata szavazatát megkapná a javaslat. A szenátus leginkább jobboldali demokrata tagja, Joe Manchin nyugat-virginiai szenátor például már jelezte, hogy a minimálbér-emeléssel együtt nem hajlandó megszavazni a javaslatot, ezzel magára haragítva a párt balszárnyát. Manchin szavazata nélkül pedig nincs meg a demokrata többség a szenátusban.

Ráadásul a minimálbérről szóló javaslat miatt könnyen lehet, hogy a javaslatcsomagra nem lehet alkalmazni azt a speciális törvényhozatali eljárást (budget reconciliation), amely meggátolja a republikánusok obstrukcióját, vagyis amivel amúgy elég lenne, ha az összes demokrata szenátor megszavazná a javaslatot. Mindezek miatt a javaslat még jelentősen átalakulhat a szenátusban, így még egy ideig biztos, hogy nem kapják meg a 1400 dolláros csekket az amerikai családot. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata házelnöke a szavazás után azt nyilatkozta, azért is hagyták a törvényjavaslatban a 15 dolláros minimálbért, hogy ezzel is jelezzék a szenátusnak, mennyire fontosnak tartják ezt a kérdést, még ha a végső törvényből ez talán ki is kerül.

