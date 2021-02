A kormány azért nem rendelt többet a Moderna vakcinájából, mert sokallta az árát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Miközben a magyar kormány keményen kritizálja az Európai Bizottságot amiatt, mert tavaly ősszel alkudozni kezdett a vakcinák áráról a gyártókkal, emiatt elhúzódtak a tárgyalások, most kiderült, hogy azért nem rendelt többet a Moderna oltóanyagából, mert drágállta azt.

A Telex számolta ki, hogy a Pfizer/BioNTech oltóanyaga mellett a legkorszerűbb Modernából érkezhetne hozzánk több is, azt ugyanis lakosságarányosan osztják szét az EU-tagországok között. Amennyiben arra igényt tartunk. A nekünk járó 3,4 millió adag helyett azonban csak 1,74 millió adagot igényeltünk. Ez 872 ezer ember beoltására elég.

Az RTL Klubnak azzal indokolta a kormány, hogy a Modernából kevesebbet kötöttünk le, mint amennyire lehetőségünk lett volna, hogy „a Pfizer és a Moderna oltóanyaga hatásmechanizmusában nagyon hasonló, de a Pfizer kedvezőbb vásárlói feltételeket és árat tudott biztosítani. Így eddig a kormány nem látta szükségét további Moderna oltóanyagok megvásárlásának.”

Ez két ok miatt is meglepő. A közrádió riportere pénteken rákérdezett Orbán Viktornál arra, hogy Magyarország a lakosság arányához képest többet is leköthetett volna a Modernából, amire a miniszterelnök úgy válaszolt: „Szamárság.”

Aztán azzal folytatta, hogy „az unióval lekötött vakcinák egyszerűen nem érkeznek, és az előre jelzettnél is lassabban érkeznek. Ha most nem lenne itt az orosz meg a kínai vakcina, akkor nagy bajban lennénk”. (Arról nem beszélt, hogy az orosz vakcina is késve érkezik, az első ütemben a beígért mennyiség negyede érkezett meg.)

A másik ok, ami miatt meglepő, hogy garasoskodott a kormány a Modernával az az, hogy eddig azt hangoztatták, hogy az emberélet nem múlhat a pénzen. Ebbe a sorba illeszkedik az Európai Bizottság bírálata, amit Orbán így fogalmazott meg pénteken:„Jól tárgyalt a bizottság, mert megpróbált minél olcsóbban vakcinát szerezni, de pont időt vesztett ezzel. S most, ugye, egy bürokrata fejében a pénz fontosabb nyilván, mint az idő, de a valóságos életben ez fordítva van, mint a brüsszeli buborékban. Az idő fontosabb, mint a vakcina éppen aktuális ára, és úgy látom, hogy sok időt vesztettünk azzal, hogy olcsóbbá akartuk tenni a tárgyalások révén a vakcinákat.” És a pénz nem számít érvet hozták fel a kínai vakcina mellett, amit igen drágán, adagonként 10 ezer forintért vásárolt a kormány. Abból 5 millió adagot vásároltunk.