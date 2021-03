Szlovákia vett 2 millió adag Szputnyik V-t

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szlovákia kétmillió adag, koronavírus-elleni Szputnyik V orosz vakcinát vásárolt, az első szállítmány este meg is érkezett Kassára a szlovák hadsereg különgépén – jelentette be Igor Matovic miniszterelnök a kassai repülőtéren tartott sajtótájékoztatón.

Matovic bízik abban, hogy az orosz fél betartja a szombaton aláírt megállapodást, és megfelelő mennyiségben, időben fogja szállítani a vakcinát. Egy hónapon belül 1 millió vakcina érkezésére számítanak, májusban és júniusban pedig a második millió orosz oltóanyagnak is meg kellene érkeznie Szlovákiába – mondta.

„Szlovákia a következő hónapokban több mint 40 százalékkal tudja majd felgyorsítani az oltás tempóját” – mondta a kormányfő.

Marek Krajcí egészségügyi miniszter újságírói kérdésre azt mondta: az orosz vakcinával való oltás önkéntes lesz, és életkori korlátozás nélkül beadható. Az oltás legkorábban két hét múlva kezdődhet el.

Fotó: Saeed Kaari/Anadolu Agency via AFP

Nem akartak venni, aztán mégis

A Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzését a szlovák koalíciós kormány február 19-én elutasította. Igor Matovic ezután bejelentette, hogy Szlovákia mégis vásárol orosz oltóanyagot. Azt mondta, ő már megállapodott Oroszországgal 2 millió adag Szputnyik V vakcina június végéig történő szállításáról. Ez „egy kisebbfajta csoda” a világban jelenleg tapasztalható oltóanyagszűke közepette – mondta.

A hatályos szlovák törvények szerint az egészségügyi miniszter, Marek Krajcí a kormány jóváhagyása nélkül, saját hatáskörében is dönthet az oltóanyagok alkalmazásáról, ami itt meg is történt. Az orosz vakcina beszerzését a szlovák közegészségügyi hivatal (UVZ) is a támogatásáról biztosította.

Már a fiatalokat is oltják

Szlovákiában a kormány vasárnapi döntése alapján módosították az oltási stratégiát. A koronavírus elleni oltásra az idősebbeken kívül most már azok a fiatalok is jelentkezhetnek, akik olyan szakmákban dolgoznak, ahol rendszeresen nagyobb számú emberrel kerülnek kapcsolatba. A szlovák egészségügyi minisztérium közleménye szerint elsősorban fiatalabb bolti eladókról, taxisofőrökről, autóbusz-, illetve villamos vezetőkről és utasellenőrökről van szó.

A megnevezett szakmákban dolgozóknak előbb regisztráltatniuk kell magukat, majd ha rájuk kerül a sor, megkapják az AstraZeneca vakcinát. Az eddigi oltási kampány során elsősorban az idősebb generációkat, a nyugdíjas- és szociális otthonok lakóit, vagy az egészségügyi dolgozókat részesítették előnyben.

A szakminisztérium indoklása szerint a megnevezett szakmákban dolgozók nap mint nap nagyon sok emberrel találkoznak, ezért komoly fertőzésveszélynek vannak kitéve.

Előnyben részesítik az oltási kampány során azokat is, akiknek rendkívül felelős szerepük van az állam gazdasági és szociális feladatai ellátásában. A belügyminisztérium ezzel összefüggésben felszólította a többi tárcát is, hogy ilyen kritériumok alapján dolgozzák ki a haladéktalanul beoltandók listáját.

Szlovákiában hétfőig kb. 306 ezer személyt oltottak be a koronavírus-elleni vakcinával, közülük 134 ezren már a második adagot is megkapták. (MTI)