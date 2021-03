A sötétben világító mélytengeri cápákat fedeztek fel belga és új-zélandi kutatók

Több 444 videó?

Az Új-Zéland környékén élő cápákat tanulmányozó kutatók három olyan mélytengeri fajt is felfedeztek, melyek világítanak a sötétben. A cápák kémiai reakcióval termelnek fényt a hasi oldalukon, ezzel a belga Louvaini Katolikus Egyetem és az új-zélandi Vízi és Atmoszférikus Kutatások Nemzeti Intézete kutatói szerint a mélyből érkező támadások elől álcázzák magukat.

A Frontiers in Marine Sciences szakfolyóiratban Creative Commons licensszel megjelent, hivatkozással közölhető tanulmányukban az akár 180 centisre megnövő búvárcápát is biolumineszcenciás állatként írják le, így ez a hal lett a legnagyobb ismert, világítani képes állat.

A búvárcápa az óceán szürkületi zónájában, 200-1000 méteres mélységben él. Ennek a felső részébe már csak a napfény egy százaléka jut el, a legaljára pedig már semennyi. A felülről jövő fény azonban pont elég lehet ahhoz, hogy láthatóvá tegye a halak körvonalait. A búvárcápa és a két másik felfedezett faj egyedei saját fénykibocsátásukkal ezt ellensúlyozhatják, eltakarva körvonalaikat a mélyebben leselkedő ragadozók elől. (Via The Guardian, Frontiers of Marine Science)