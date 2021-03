Emberiesség elleni bűncselekmények miatt jelentették fel Németországban a szaúdi koronaherceget

Több 444 videó?

Emberiesség elleni bűncselekmény gyanújával jelentette fel a német legfőbb ügyésznél Mohammed bin Szalman szaúdi koronaherceget a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi jogvédő szervezet Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolása és további 34 szaúdi újságíró önkényes fogva tartása miatt. "Ezek az újságírók törvénytelen kivégzések, kínzások, szexuális erőszak, kényszerítés áldozatai" - mondta keddi sajtótájékoztatóján Christophe Deloire, az RSF főtitkára.

Mohammed bin Szalman koronaherceg Fotó: STRINGER/AFP

Az RSF azért a német legfőbb ügyészhez fordult, mert a német törvények általános joghatóságot biztosítanak a német bíróságoknak nemzetközi jogba ütköző bűncselekmények vizsgálatára, vagyis ez esetben Németországon kívül elkövetett bűncselekményeket is vizsgálhatnak, még akkor is, ha az ügynek nincs német érintettje. Azt remélik, hogy feljelentésük alapján az ügyészség helyzetelemzésbe kezd, amely egy későbbi nyomozás első előkészítő lépése. Ha később nyomozást indítanának, az a világon az első nyomozás lenne a Szaúd-Arábiában elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények ügyében, mondta Christian Mihr, az RSF németországi igazgatója.

Az RSF szerint azért fókuszáltak feljelentésükben az önkényesen fogva tartott, rabságukban kínzott újságírókra, mert esetük azt is bizonyítja, hogy Szaúd-Arábiában általában is megfélemlítik a rezsimmel kritikus újságírókat.

Az RSF a feljelentésben Mohammed bin Szalman mellett Szaúd al-Kahtanit, a koronaherceg közeli tanácsadóját, a Hasogdzsi meggyilkolását vezénylő Ahmad Asirit, Mohammed al-Otaibi volt isztambuli főkonzult és Maher Mutreb titkosszolgálati tisztet is meggyanúsította. Utóbbi volt az aki a hírszerzési információk szerint megkínozta a később meggyilkolt és feldarabolt újságírót Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán. (Via The Guardian)