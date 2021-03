Keszthely kormánypárti polgármestere is feljelentette már a város korábbi fideszes vezetését

Több 444 videó?

A keszthelyi strand a helyi tévé híradójában. Fotó: Screenshot - keszthelyi városi televízió

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a magyar rendőrség is vizsgálódik Keszthelyen három uniós beruházás ügyében, miután a helyi ellenzék mellett immár a város kormánypárti vezetése is feljelentést tett az előző, szintén kormánypárti vezetés idején kötött szerződések ügyében. A 24.hu riportja szerint az OLAF három uniós projektet is vizsgál: a helyi óvoda, a városi strand, illetve a Reischl sörház felújítására elnyert összesen másfél milliárd forint felhasználását vizsgálják.

A munkákkal az előző fideszes polgármester, Ruzsics Ferenc és a képviselő testület egy budapesti céget, az InvestMondi-System Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízta meg, amely azonban a 24.hu szerint "alaposan" megcsúszott a kivitelezéssel. Ezt úgy kell érteni, hogy a sörház 2020 végére ígért felújítása látszólag még el se kezdődött, az idén januárra ígért óvoda szerkezete ugyan kész, de az épület még csupasz, és a városi strandon se haladtak szinte semmit.

Az InvestMondi-System nevében Kamondi-Lukács Csaba, a cég ügyvezetőjének férje nyilatkozott, miután ügyvezető neje hozzá irányította az újságírókat. Szerinte a sörház szerződését már módosították, "ennek megfelelő ütemben haladnak" a felújítással, bár azt nem tudta megmondani, hogy a módosított szerződés alapján mi a teljesítés határideje. A csúszások okáról nem kívánt nyilatkozni, az szerinte rájuk és az önkormányzatra tartozik. A strandnál szerinte megkezdődtek a bontási munkák, az óvodáról pedig egyeztet az önkormányzattal. A város polgármestere, Nagy Bálint február közepén azt állította, hogy már ez utóbbi két beruházásban is sikerült megegyezniük. Nagy most nem reagált a 24. megkeresésére.