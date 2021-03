Szerbia példája mutatja, hogy az oltás mellett is szükség van óvintézkedésekre

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Oltakozás Belgrádban a Sinopharm vakcinájával. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Kijárási tilalom bevezetését, az érintkezések teljes megtiltását, szükségállapot kihirdetését javasolják a szerb kormánynak a szakértők a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt. Ezt intő példaként is tekinthetjük: Szerbiában mostanra már mintegy egymillió embert oltottak be a koronavírus ellen, mégis újra tombol a járvány. Ennek részben az az oka, hogy a vakcináció előrehaladtával lazult a járványügyi fegyelem, kevésbé tartották be az elővigyázatossági intézkedéseket. Emiatt újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.

A legfrissebb, keddi adatok szerint Szerbiában 3469 új fertőzöttet azonosítottak, és 16 halálesetet regisztráltak. (Via MTI)