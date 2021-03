A Buckingham-palota kivizsgálja, hogy Meghan Markle tényleg zaklatta-e a személyzetet

Több 444 videó?

A Buckingham-palota szerdán közleményt adott ki, amiben azt írják, kivizsgálják, hogy igazak-e azok az állítások, amik szerint Meghan Markle, Harry herceg felesége több alkalmazottat is zaklatott. A zaklatási vádakról szóló hírt a Times hozta le konkrétumok nélkül, csak annyit említenek, hogy Markle két személyi asszisztensét is elüldözte a Kensington-palotából. Volt aki úgy fogalmazott, „félelemben tartotta” a palota személyzetét.

Meghan Markle nemrég adott interjút Oprah Winfrey-nek, ezt március 7-én, vasárnap mutatják be. Feltehetően ezért is borultak most a dolgok, mert többen szeretnék, ha a történet nemcsak a hercegné oldaláról hangzana el a nyilvánosság előtt.

Az Oprah-interjú egy újabb előzetesében Markle úgy fogalmaz: „Nem tudom, hogyan várhatják el, hogy ennyi idő után is csak úgy csendben maradunk, miközben A Cég hamis információkat terjeszt rólunk.” Majd arra utalt, hogy már nincs sok vesztenivalójuk, mivel így sokat veszítettek már.

Markle A Cég megnevezés alatt a brit királyi családot értette, találgatások szerint Fülöp herceg nevezte így a családot gúnyolódva, illetve A király beszéde című filmben is elhangzik a Colin Firth által alakított VI. György szájából az a mondat, hogy „Mi nem egy család vagyunk, hanem egy cég.”

A palota közleménye szerint az elbocsátott és felmondott alkalmazottakat is bevonva tervezik kivizsgálni a zaklatási-ügyet, mert a zaklatásnak semmilyen formáját nem tolerálják. (CNN)