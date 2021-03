Az ausztrál védelmi miniszter hazug tehénnek nevezte a segédjét, akit a tanácsadója erőszakolt meg

Több 444 videó?

Linda Reynolds az ausztrál védelmi miniszter azt mondta volt segédjére, Brittany Higginsre, hogy „hazug tehén”, miután Higgins azzal vádolta meg Reynolds egyik tanácsadóját, hogy megerőszakolta.

Már az is óriási port kavart az ausztrál parlamentben, amikor Higgins elmondta a médiában, hogy 2019-ben Reynolds irodájába megerőszakolta az egyik tanácsadó, akit később más okból el is bocsátottak, de az igazi botrány akkor bontakozott ki, amikor ezt a védelmi miniszter is kommentálta.

Reynolds szerint megjegyzésével nem vitatta el, hogy Higginst valóban bántalmazták, ő ezzel csak azokat az információkat kommentálta, amelyek tévesen jelentek meg a médiában az eset körülményeiről. Higgins szerint a megjegyzés azonban rendkívül bántó és ez alól nincs mentség.

Linda Reynolds. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Scott Morrison szerint Reynolds megbánta a kijelentését, de így is több képviselő a védelmi miniszter lemondását követeli. (BBC)