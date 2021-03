Kockamedúza szúrt halálra egy 17 éves fiút Ausztráliában

Több 444 videó?

Egy 17 éves ausztrál tinédzser azután halt meg, hogy miközben Queensland partjainál úszott, megszúrta egy kockamedúza. A fiú egy hetet töltött kórházban, de nem tudták megmenteni az életét, írja a BBC.

A helyi média szerint ez az első eset 2006 óta, hogy a kockamedúza halálos sebet ejtett valakin.

A kockamedúza – ami nevét kockához hasonló formájáról kapta –, a világ egyik legmérgezőbb állata. Másfél méter hosszú is lehet, és már egyetlen mérgező csalánsejtjének csípése is brutális fájdalommal, görcsökkel járhat, a legtöbb esetben pedig perceken belüli halállal. Előfordul azonban – ahogy most is –, hogy az áldozat napokig szenved a szinte csillapíthatatlan fájdalomtól, mielőtt meghal.

A kockamedúzák mérge az idegrendszert megzavaró, pánikot és zavarodottságot okozó pszichoaktív anyagot is tartalmaz. A Sydney Egyetem kutatóinak nemrég sikerült találniuk egy ellenszert, ami enyhítheti és megszüntetheti a kockamedúza csípésének tüneteit, de csak akkor, ha 15 percen belül alkalmazzák.