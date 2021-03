Mehetnek tovább a nyilvános misék a katolikus templomokban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A katolikus templomokat továbbra sem zárják be, nyilvános istentiszteleteket is lehet tartani, de a megyés püspökök felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pénteken.

Az Egyházi Törvénykönyv értelmében az egyes megyés püspökök ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak. „A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk” - írták.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetők, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyés püspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megyés püspökei megadják. A húsvéti szertartásokról később döntenek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt kéri, hogy nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.