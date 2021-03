A VII. kerület a kijárási tilalom idejére is kiszámlázta a vendéglátósoknak a teraszdíj egy részét

Több 444 videó?

A VII. kerületi önkormányzat a kijárási tilalom idejére is kiszámlázta a terasszal rendelkező helyeknek a közterület-használati díj egy részét, írja a 24.hu. A lap szerint ebben 100 forint/nap/négyzetméter szerepel, ami a szokásos díj körülbelül 30 százaléka, de egy 20 négyzetméteres terasznál 282 ezer forintról van lehet szó, ha a november 11-e és március vége közötti időszakot számoljuk.

Pedig a kerület DK-s polgármestere, Niedermüller Péter nemrég maga ismerte el csütörtökön az ATV-ben, hogy a bulinegyedben korábban meglévő vendéglátóipari egységeknek több mint a 40 százaléka biztosan tönkrement, nem tudja már újrakezdeni. És mivel 20-30, ami még mindig billeg, ezért a bérleti díjak befizetésére moratóriumot rendelt el, a teraszokkal kapcsolatos díjakkal kapcsolatban pedig még gondolkoznak. Ehhez képest mégis kiszámlázták egy részét.

Niedermüller Péter Fotó: botost/444.hu

A 24.hu-nek egy vendéglős arról számolt be, hogy egy évre 694 ezer forint közterület-használati díjat számláztak ki neki, ami úgy jött ki, hogy májustól augusztus végéig megadták nekik a díjmentességet, a kijárási tilalom idejére a csökkentett díjat számlázták, a maradék időre pedig a teljes árat.



Niedelmüllerék döntése azért is váratlan, mert a Fővárosi Önkormányzat az év végéig elengedi a vendéglátósok bérleti díjait, hanem az év végéig, valamint a közterület-használati díj szinte teljes elengedéséről is döntöttek. Ezt elvileg fővárosi szinten Niedermüller Péter is megszavazta, de a kerületében már nem érvényesíti.