Nem elérhető adat többé, hogy hol járt a NER kedvenc magánrepülője

Több 444 videó?

Szeretném

Nem elérhető a repülőgépek útjait követő oldalakon, hogy hol járt az OE-LEM lajstromjelű magánrepülőgép, amely többek között Mészáros Lőrincet és családját szokta egzotikus helyekre röpíteni, de amellyel korábban már Orbán Viktor is utazott. Az RTL Klub híradója az Alfahír alapján arról számolt be, hogy

európai kormányzati adatkezelési szabályokra hivatkozva lekerültek a gép adatai a követő oldalakról. Azokról az oldalakról, amelyekről korábban kiderült, hogy Bálint-napon a gép Dubajban járt, de az elmúlt egy hónapban többször járt a Maldív-szigeteken is. A gép idén ősszel Európán belül is sok helyen járt, többek közt Bordeaux-ban, Nizzában, Velencében, Rijekában és Berlinben is.

A magánrepülőt egy osztrák cég üzemelteti, de az gyakorlatilag állandóan Budapestről és Budapestre utazik. Az utasai között pedig gyakran megfordulnak a kormánnyal nagyon jó viszonyt ápoló üzletemberek és családtagjaik. Két éve például ezzel vitte a családját a Maldív-szigetekre Mészáros Lőrinc, de a gép sokszor tartózkodik ugyanott, ahol Szíjj László luxusjachtja is van (amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter is nyaralt), és ezzel utazott Orbán Viktor is egy bulgáriai focimeccsre, az utat állítása szerint Garancsi István vállalkozótól kapta ajándékba.

Az RTL Klub híradója megjegyzi, hogy Orbán Viktor a szokásos rádióinterjújában amúgy azt mondta, hogy a járványhelyzet miatt arra kéri azokat, akik eddig Dubajba meg a Maldív-szigetekre jártak, hogy most ne menjenek egy ideig ilyen luxus vakációkra. Azért hozzátette, hogy nem azért kéri, ezt a kormány, mert "irigyeljük tőlük az ilyesmit, hiszen hát ha van pénzük, akkor tegyék."