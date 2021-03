Hat év alatt 639 milliárdot költött a kormány a menekültválságra és terrorügyekre

Több 444 videó?

A menekültválságra és a terrorellenes intézkedésekre 639 milliárd forintot számolt el a kormány 2015-től 2020-ig – derül ki a Népszava az évenkénti zárszámadási törvények, a központi költségvetés és a Magyar Államkincstár adatai alapján készített összesítéséből.

A 639 milliárd nagyobb részét, 591,4 milliárdot 2016 és 2020 között költötték el, tehát a 2015-ös menekültválság, a határzár kiépítése után.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivõje (j2) sajtótájékoztatót tart az ideiglenes biztonsági határzár mellett a bácsalmási magyar-szerb határátkelõhely közelében 2020. július 16-án.

A lap szerint a kormány azért tartja fenn menekültek híján is, folyamatosan meghosszabbítgatva a válsághelyzetet, mert erre hivatkozva a kormány eltérhet a normál közbeszerzési szabályoktól. Ez azt jelenti, hogy nem kell három gazdasági szereplőt hívni az ajánlattételre, hanem esetenként elég egyetlen ajánlat is. Emiatt az Európai Bizottság tavaly decemberben kötelezettségszegési eljárást is indított a kabinettel szemben.