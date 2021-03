Jakab Péter: Kinőttünk az óvodából, tényleg

Több 444 videó?

Interjút adott a Telexnek a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, Jakab Péter.

A krumpli- és parizerfogyasztással vádolt politikus étkezés szokásai (parizert ebédre szokott enni, szereti a túrós batyut, Németh Szilárd csirkeszárnylevesét gyanúsnak tartja) mellett beszélt

az ellenzéki összefogásról,

a jobbikosok korábbi antirasszista, zsidózó kijelentéseiről,

Gyurcsányról,

és arról is, hogy nem támogatja, hogy meleg párok is örökbe fogadhassanak.

Arról, hogy tudatos stratégia volt-e, hogy Stummer János, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke a nyilvánosság előtt beszélt a Puskás Aréna alá tervezett alagútról, Jakab Péter azt mondta, negyven perccel a bejelentés előtt értesült a politikus szándékáról, amikor Stummer felhívta. Ő azt mondta neki, hogy ha emiatt a Jobbik elveszíti a bizottsági elnöki tisztséget, „az a legkevesebb, mert az igazság a legfontosabb”.

Arról, hogy hány olyan ember lehet a Jobbikban, akiről korábbi, rasszista, antiszemita megnyilvánulást lehet a választások előtt előszedni, azt mondta, nem az számít, hogy hányan vannak, hanem hogy képesek-e ezekért bocsánatot kérni. „A jobbikosok tisztességes, emberek, akik ha hibáznak, nem megmagyarázzák és letagadják, hanem elismerik és bocsánatot kérnek” - mondta Jakab. Hozzátette, ezzel a problémával nemcsak az ő pártjának kellene szembenéznie. „De az Orbán-rendszert kell leváltani, azt a rezsimet, ami nemcsak úgy kommentelget, hanem a képviselője cigány embert tesz a kazánba és megégetéssel fenyegeti őt, jót nevetve.

Más fideszesek Európát gázkamrának nevezik, vagy például engem jákoboznak. Itt nem kommentekről van szó. Ezek az emberek ma a médiában szerepelnek, állami intézmények élén vannak, Orbán Viktor mögött ülnek a parlamentben”.

jakab Péter parizeres kifli elfogyasztására készül.

Az ellenzéki összefogás szempontjából nem mindegy, hogy lesznek-e még botrányok, erre Jakab azt mondta, lesz egy feddhetetlenségi nyilatkozat, amit mindenkinek alá kell írnia. „Ez kitér majd arra, hogy az illető nem lehet semmilyen szélsőséges szervezet tagja, nem vehetett részt korrupciós bűncselekményben, vagy éppen nem lehetett ügynök a rendszerváltás előtt. És eleve igyekszik minden párt a saját háza táján is olyan jelölteket indítani, akik megfeleltek a korszakváltás szellemiségének”.

Jakab szerint Budapesten az ellenzék van nyeregben, így a választás vidéken fog eldőlni. Attól nem tart, hogy a kormánymédiából áradó hírek hatására őt Soros-katonának tartanák vidéken.

„Ha én bemegyek vidéken a kocsmába meginni egy Fantát, akkor tőlem szelfit kérnek az emberek, és azt mondják, hogy 'Péter, de jól megmondtad már megint', illetve hogy 'milyen jó volt az a krumplis akció'. Felismerik az élethelyzetet, hogy igen, amikor jön a választás, nekik ezt osztja a Fidesz. Tetszik az embereknek, hogy valaki odamegy, és belemondja az igazságot a kedves vezető arcába. Számukra katartikus, hogy végre valaki nem barokkos körmondatokban politizál, hanem úgy, hogy ők is értik”.

Jakab a Fideszt - a Jobbikkal ellentétben - nem tartja nemzeti pártnak, mert nem a nemzet egészét, csak saját szavazóikat képviselik. A határontúli magyarok jogairól azt mondta, azokat elvenni nem lehet, de bizonyos reformokat kívánatosnak tartana. Szerencsésnek tartaná például, ha a határon túli magyarok nem magyarországi pártlistákra szavaznának.

Az EU-ról azt mondta, a Jobbik nem ellenséget, hanem lehetőséget lát benne, mellyel 2004 óta nem él Magyarország. Az uniós ügyészséghez azonnal csatlakozna. A migrációs politikát viszont nemzeti hatáskörben tartaná.

Azt nem támogatja, hogy meleg párok fogadhassanak örökbe.

„Sarkosan fogalmazok: soha nem fogok azért küzdeni, hogy egy gyereknek három apja legyen”.

A hatpárti együttműködésről azt mondta, a közös miniszterelnök-jelöltnek sok tulajdonsággal kell rendelkeznie, de az egyik legfontosabb kompetencia, hogy integratív legyen.

Az ellenzéki összefogásban számára személy szerint az volt a legnehezebb, hogy le kellett ülnie egyeztetni Gyurcsány Ferenccel.

„És ez eldőlt: ha a helyzet úgy hozza, hogy le kell ülni, akkor le kell ülni. Ezen nem múlhat a kormányváltás. Kinőttünk az óvodából, tényleg”.

Kijelentette azt is, bárki is lesz az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, ő be fog állni mögé.