„Nem érzek semmiféle melegovicsot vagy lázovicsot” - viccelődött a venezuelai elnök, miközben beoltották Szputnyikkal

Több 444 videó?

Szeretném

Szombaton Nicolás Maduro venezueali elnök és felesége, Cilia Flores is megkapta a koronavírus elleni orosz vakcinát. Az oltás pillanatairól az állami híradó számolt be, így arról is, amikor Maduro orosz akcentust imitálva azt mondta:

„Nem érzek semmiféle melegovicsot vagy lázovicsot. Nem tudom, miért beszélek így.” A jelenet a 37. másodpercnél kezdődik:

A hivatalos közlés szerint Venezuela tízmillió adag orosz vakcinát vásárolt, amiből eddig százezer érkezett meg az országba. A kínai Sinopharm oltóanyagából 500 ezer adagot kezdenek beadni a héten, írja a Huffington Post.