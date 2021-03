Országszerte túlterheltek a kórházak, megtelnek az intenzív osztályok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Csütörtök óta nem tudják ellátni a sürgős eseteket a mosonmagyaróvári kórház szülészeti, nőgyógyászati és gyermekosztályán, mert a dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre - számolt be róla az RTL Híradó. Szakrendelés ugyan van, de a sürgős eseteket csak a 40 km-re lévő Győrben tudják ellátni.

A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelõintézet épülete 2015-ben. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet elnöke szerint a probléma országos, mert túlterheltek a kórházak. „Az intenzív osztályok megteltek, az osztályok megteltek. Ebben a helyzetben rendkívül kellemetlen, hogy kollégák kikerültek a rendszerből, és így még kevesebben maradtak, akikkel az ellátást meg lehetne szervezni” - mondta Szijjártó.

A kórházak tehermentesítése érdekében péntektől országszerte felfüggesztették az egynapos sebészeti ellátásokat. A járóbetegellátás működik ugyan, de a szövetség elnöke szerint szerdától itt is változások lesznek. A szakrendelők egy részénél oltópontokat alakítanak ki, ezért várhatóan ott is lassul az ellátás. Vannak olyan rendelők, ahol új időpontokat már nem is adnak ki. A minisztérium szerint zökkenőmentes a betegek ellátása.