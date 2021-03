Rengeteget keresett a maszkbizniszen, lemond a CDU-s képviselő

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Lemondásra kényszerült a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője, miután kiderült, hogy cége rengeteg pénzt keresett maszkbeszerzéssel. Nikolas Löbel vasárnap jelentette be, hogy augusztus végén visszaadja mandátumát, és többé nem is indul a tisztségért. Kilép a párt parlamenti képviselőcsoportjából is, és kiadott egy bocsánatkérő közleményt is.

Nikolas Löbel 2019-én a Bundestagban. Fotó: JORG CARSTENSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Löbel pénteken erősítette meg, hogy szerepe volt azokban az üzletekben, melyeket a maszbeszerzés köré szerveztek. A bejelentés után egy másik képviselő is közölte, hogy távozik a képviselőcsoportból. Georg Nüsslein, aki ellen a botrány miatt vizsgálat folyik, bár elhagyja a frakciót, azt tervezi, képviselői mandátumát megtartja.

Löbel cége úgy 250 ezer euró jutalékot keresett azzal, hogy közvetítettek Baden-Württemberg és egy forgalmazó között, illetve két másik vállalat számára Mannheimben és Heidelbergben.

„Vállalom a felelősséget tetteimért, és levonom a megfelelő politikai következtetéseket” - mondta a 34 éves politikus. Bocsánatkérését nem mindenki tartotta elegendőnek, Susanne Eisenmann CDU-s politikus, aki a tartomány kormányzói székéért indul, azt mondta a Spiegelnek, hogy elfogadhatatlan, hogy képviselők egy ilyen komoly válságból gazdagodjanak meg.

(DW)