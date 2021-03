Szülők szerint nem működött reggel a digitális oktatásra kitalált KRÉTA rendszer, mostanra talán helyreállt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A digitális oktatás első napjának reggelén sokan azzal szembesültek, hogy használhatatlan az Oktatási Hivatal által kiemelten ajánlott Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA). Tíz óra körül már többen jelezték, hogy helyreállt a rendszer, lehetséges, hogy nem bírta a terhelést.

„Reggel 8-kor már teljesen be volt lassulva: több perc volt a válaszidő. Fél kilencre a gyerekem elkészült az első beadandóval, ekkorra már a fájlfeltöltés nem ment, vagyis a beadandót beküldeni már nem lehetett. Azóta pedig a Kréta eljutott oda, hogy be sem lehet jelentkezni, a rendszer teljesen összeomlott. Ez azt jelenti, hogy szegény gyerek hiába vár, hogy elkezdjük a második feladatot, mert nem tudjuk megnézzük, hogy mit is kéne megcsinálni” - írta olvasónk, István.

Egy másik édesapa is azt tapasztalta, hogy lehetetlen belépni, órához csatlakozni vagy feladatokat megnézni. Az osztályfőnök azt mondta nekik, nem használhatnak más rendszert, úgyhogy egyelőre várnak. A természetismeret tanár ennek ellenére próbálkozik a Redmenta nevű alkalmazással, és más iskolából is hallották, hogy átálltak Teamsre.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Veronikának két gyereke is érintett, egyiküknél sem működik a rendszer. Az egyikük tanára átállt Google Classroomra, de a nagyobbik, hatodikos fiú még mindig arra vár, hogy beléphessen a KRÉTÁ-ba. „Itt ül. Nincs se órája, se házija” - mondta fél 10-kor, majd fél órával később azt írta, helyreállt a rendszer.

Írtunk az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központnak, hogy mi okozta a hibát. Ha választ kapunk, beszámolunk róla.