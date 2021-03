A Bloomberg információi szerint az EU-s védettségi igazolványba a kínai és az orosz vakcinák is bekerülhetnek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Bloomberg egyik újságírója belenézhetett az Európai Bizottság javaslatába, ami szerint az Európai Unió elfogadná a kínai és az orosz oltóanyagot is a közös védettségi igazolásban. A javaslatban, amelyet a déli tagállamok kérésére terjesztenek elő, az áll, hogy háromféle igazolás szerepelhet majd a dokumentumban, ami igazolhatja,

hogy a tulajdonosa megkapta az oltást, hogy negatív koronavírustesztet mutatott fel, vagy hogy átesett a betegségen, ezáltal védetté vált.

A Bloomberg úgy tudja, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélye mellett a tagállami vészhelyzeti engedélyeket is figyelembe veszik majd a dokumentum kiállításánál. Így azok is jogosultak lehetnek rá, akik az unióban nem engedélyezett, kínai Sinopharm vagy az orosz Szputnyik V oltóanyagot kapták.

A javaslat szövege még változhat, de a hírügynökség szerint azt a jövő héten mutatják be hivatalosan Brüsszelben. Az unióban Magyarországon oltanak legnagyobb mennyiségben a keleti vakcinákból és a védettséget igazoló magyar okmányba nem kerül be adat arról, hogy melyik típust adták be a tulajdonosának. (via Euronews)