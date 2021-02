Törölte a kormány a védőoltás típusát az oltási igazolványból

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A kormány szombaton úgy módosította az oltási igazolványról szóló rendeletet, hogy abból törölték a védőoltás típusára vonatkozó részeket. Vagyis a mostani módosítás szerint vasárnaptól az egészségügyi szolgáltatónak a védőoltás típusát nem kell továbbítania a fertőzötteket nyilvántartó Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül, ha valaki védettségi igazolást kér.

Valamint hatályát vesztette az a rész is, ami szerint a védettségi igazolásnak tartalmaznia kell a védőoltás típusát, és ezt a védőoltást igazoló applikációból is kivették. A kormány csütörtökön jelentette be, hogy március 1-jétől kapják meg postán a védettségi igazolványt azok, akiket már korábban beoltottak vagy a védettség korábbi megbetegedés miatt fennál.

Így nem derülne ki, hogy ki melyik vakcinából kapott, pedig ennek a határátlépésnél nagy jelentősége lehet. Például Lengyelország a héten jelentette be, hogy szombattól a cseh-lengyel, illetve a cseh-szlovák határ átlépését kötelezően tíznapos karantén követi, ami alól csak a negatív vírusteszt vagy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák mindkét dózisával történt beoltásról szóló igazolás mentesít. Márpedig a nálunk is bevetett az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinákat még nem hagyta jóvá az EU.