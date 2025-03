Just TV2 things: veréssel fenyegette és káromkodva szidta Fekete Pákó Bálint Antóniát a Farm VIP-ben

„Ne fordíts hátat nekem, érted? Mert én afrikai vagyok bazdmeg, érted? Hozzád beszélek!” – ezt Fekete Pákó mondta Bálint Antóniának a TV2 Farm VIP című műsorában, aminek lényege az, hogy celebeket rendeznek kettő, egymással versengő csoportba, hogy egy farmon gazdálkodjanak. (A National Geographicot és Mezzót hallgató/néző olvasóinknak: Fekete Pákó egy nigériai származású, Magyarországon működő mulatós énekes, Bálint Antónia pedig az 1991-es Miss Hungary nyertese, aki azóta úgynevezett médiaszemélyiség.)

A hétfő esti adásban azt láthatták a nézők, hogy Fekete Pákó kissé indulatosan szidalmazza Bálint Antóniát, aki épp a konyhában pakolt, és értetlenül nézett a férfira, majd visszakérdezett, hogy mi a probléma.

„Ha nem lenne itt a kamera, vagy tévéműsor... egy nő nem beszél így velem... elintézlek egy másodperc alatt” – folytatta Fekete Pákó, a kérdésre pedig, hogy „de miért”, a következőt válaszolta: „Mert kurvára nem bírlak, bazdmeg. Mert senki nem tanított meg téged, hogy kell mással kommunikálni, tisztelni, megkérni valamire.”

„Basszameg a rigó” – mondta talán ekkor Fekete Pákó, de mivel kisípolták, nem lehetett teljesen érteni, és Bálint Antónia is visszakérdezett, mert ő sem értette tisztán. Ezen Fekete Pákó láthatóan még jobban felhúzta magát, és azt próbálta mondani Bálint Antóniának, hogy ne húzzon vele ujjat, de miután ezt nem sikerült kimondania, Bálint Antónia ismét visszakérdezett, emiatt Fekete Pákó pedig folytatta és közölte: „Nem is akarlak téged megverni, de így is megverlek, bazdmeg. Nagyon régóta nem bírlak téged. Te utálsz engem? Fajgyűlölő vagy? Rasszista vagy?”

„Én? Hát itt ölelgetlek Pákó” – válaszolt csodálkozva Bálint Antónia, akin látszott, hogy a nézőkhöz hasonlóan egyáltalán nem érti, mi történik.

„Faszkivan veled! Takarodjál innen a f... a büdös életbe!” – mondta ezután Fekete Pákó, akit ekkor már mások próbáltak nyugtatni.

Bálint Antónia később „teljesen szürreális”-nak nevezte a történteket, és ezen a ponton végre kiderült: a konfliktus onnan indult, hogy Fekete Pákó úgy érezte, a főzéshez szükség van egy nagy fakanálra, ezért szólt egy csapattársának, Horváth Grétának – aki épp tojást vert, vagyis teljesen mást csinált –, hogy vigyen neki egy fakanalat. Ekkor Bálint Antónia – aki közben pakolt, vagyis szintén valami mást csinált – elmondta Fekete Pákónak, hogy hol a fakanál, jelezve ezzel azt, hogy ő is odamehet érte. Fekete Pákó erre annyival reagált: „Ő majd idehozza” – mármint a reggelit készítő Horváth Gréta, Bálint Antónia jelzésén pedig, hogy ő is odamehet a fakanálért, annyira felháborodott, hogy ebből lett a bazdmegolós takarodjozás.

Szóval ilyen egy átlagos adás a TV2 gazdálkodós celebes realityjében. Ha valakit vizuálisan is érdekel mindez, az alább megtekintheti: