A francia katolikusok nagyrészt szexről gyónnak, a papjaik pornófüggésről és sokan arról, hogy utálják a balos pápát

Igen ritkán tárgyalt témáról írt könyvet Vincent Mongaillard, a Le Parisien újságírója: arról, hogy milyen bűnöket vallanak be a francia katolikusok gyónáskor. A riporter 40, természetesen neve elhallgatását kérő pappal beszélt a trendekről és a legemlékezetesebb eseteikről - írja a londoni Times.

Bár a prűdek és az újpopulisták a franciákat szokták vádolni a szerintük pokolba vezető szexuális forradalommal, a francia katolikusokat ez a forradalom nem lazította le: a könyv egyik megállapítása az, hogy a gyóntatófülkékben ma is túlnyomó részt szexuális bűnöket vallanak meg.

Az egyik, Cédric atya álnéven nyilatkozó pap szerint az összes gyónás 60-70 százaléka szólhat szexről, azon belül megcsalásról, pornófüggésról vagy kurvázásról. Az atya szerint ezért is olyan monoton élmény a gyóntatás. Cédric atya egy konkrét esetét is elmesélte. Egy ötvenes házaspár együtt ment el hozzá gyónni. Először a nő térdelt be a fülkébe és megvallotta, hogy megcsalta a férjét egy családi barátjukkal. Majd a férj jött, aki elmesélte, hogy megcsalta a feleségét egy családi barátjukkal.

“Amikor rájöttem, hogy ugyanarról a fickóról van szó, majdnem elnevettem magam” - mondta a pap a riporternek.

Christophe atya arról beszélt, hogy a házasságtörést meggyónók között ugyanannyi nő van, mint férfi. “Ebben egyenlőség van, higgye el” - mondta a riporternek a gyóntatópap .

Christian atya, a hatvanas párizsi plébános arról az élményéről vallott, hogy sok női híve indokolja azzal a férje megcsalását, hogy az nem elégíti ki szexuálisan, ezért másokhoz kénytelen fordulni. “De aki gyónás közben erről beszél, az ennek ellenére sem elégedett a helyzetével” - döbbent rá Megfejtő Atya. A párizsi plébános szerint ifjúsági rendezvények után sok 19-20 éves nő szokta meggyónni, hogy pornót néz.

A Marc atya néven emlegetett nyilatkozó arról mesélt, hogy milyen sok pap kollégája gyón neki a szexuális gyötrelmeiről. “Ez az esetek 95 százalékában pornófüggést takar. Nagyon frusztráltak és gyötri őket a bűntudat” - magyarázta a pap.

De az egész könyv talán legérdekesebb megállapítása az, hogy egyes papok mivel magyarázzák a jelenséget, miszerint bár a misére járó aktív hívek száma évtizedek óta megállás nélkül csökken, mostanában egyre többen gyónnak és köztük feltűnően sok a fiatal.

Az érdekes magyarázat az, hogy a jelenség oka az internetben, azon belül is a kommentelők Morális Ítélőszékében keresendő. A fotelmoralisták és önkéntes erkölcsbírók ugyanis annyira durvák, hogy sok fiatal inkább fordul paphoz, minthogy online meglincseljék, mert a papok kevésbé ítélkezőek, mint a netes közeg.

Ahogy egy Hervé atya néven említett pap megfogalmazta:

“Az egyház sokkal kevésbé ítél meg és el, mint a közösségi média, ahol egy tweetért meglincselhetnek.”

Szintén a legmodernebb korban fordulhat csak elő egy egészen szokatlan gyónási téma: a konzervatívabb felfogású francia hívek gyakran gyónják meg azt, hogy utálják Ferenc pápát. “Túl laza a szexualitás témájában és balos” - idézte fel a szavaikat Jacques atya.