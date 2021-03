Akár húszezresekkel is kikövezhetnék, annyi pénzt kapott a fideszes önkormányzat egy belvárosi mikropark építésére

Több 444 videó?

Annyi pénzt kapott hirtelen 2020 végén a Belváros fifeszes vezetésű önkormányzata a kormánytól, hogy visszamenőleg módosítani kellett az éves költségvetését is. A 24.hu beszámolója szerint 2020 utolsó napjaiban, az ünnepek alatt bonyolították le a 3,1 milliárd forintos támogatás kiadásához szükséges eljárást: a kerület december 21-én küldte meg az igénylését, december 29-re a kormány már alá is írta a támogatást, a pénz pedig 30-án meg is érkezett.

A belvárosi Só tér, ahol most 3,1 milliárd forint állami támogatással épülhet hullámzó gyepes felület és régészeti tematikájú homokozót magában foglaló mikropark. Fotó: Google Street View

Hogy mire kapott hirtelen 3,1 milliárd forintot Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester? A Veres Pálné és a Bástya utca sarka a II. világháború óta foghíjtelek. A mindössze 1728 négyzetméteres telket, közkeletű nevén a Só teret 2008-ban adta el az akkor még Rogán Antal vezette önkormányzat a Jászai Gellérthez köthető SCD Grouphoz tartozó BP Porperty Delta Kft.-nek igen jutányos, 400 milliós áron, hogy ott szállodát építhessenek. A projekt bedőlt, 2013-ban felszámolóhoz került a telek. A felszámoló 2016-ban 601 millió forintért adott túl rajta árverésen, ahol az önkormányzat nem próbálta meg visszavásárolni a területet. Így az Mazen Ramahi jorcán befektető érdekeltségébe került, akitől aztán az önkormányzat 2019-ben már 815 millió forintért vette vissza.

Most pedig kapott rá 3,1 milliárd forintot, ami annyi pénz, hogy akár hőszezer forintos bankjegyekkel is le lehetne fedni belőle az egész területet. De nem azzal fogják, hanem egy "vonzóan fenntartható" hangulatú közpark "hullámzó gyepes felülettel", amin "fel-le lehet szaladgálni". Lesz "minden irányba csopbgó vízjáték és páraoszlopok", illetve "régészeti tematikájú homokozó" is.