Eladna a kormány a felhalmozott lélegeztetőgépekből

Több 444 videó?

Szeretném

Piacra dobná a feleslegesen vett lélegeztetőgépeket a kormány, derül ki a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent kormányhatározatból. A hirdetmény szerint a stratégiai raktárkészleten felüli eszközöket értékesítenék, miután Kásler Miklós, Pintér Sándor és Szijjártó Péter felmérte a felesleges gépek számát, típusát, és sorszámát.

Hogy hány lélegeztetőgép van raktáron az első hullám során 300 milliárdért vett 17 402 darabból, nem árulja el a kormány.

Az biztos, hogy február elejéig egyetlen egyet sem sikerült eladni, a kormány adományként osztja, hogy csökkenjen a mennyiség. Legutóbb Ugandának ment 18 darab.

Magyarországon most, az egyre erősődő harmadik hullámban rekordot dönt a lélegeztetőn lévők száma, a szerdai jelentés szerint 844-en kaptak mesterséges lélegeztetést. De még így is olyan lélegeztetőt vettünk tavasszal aranyáron, hogy bőven ki lehet árusítani a készleteket, már amennyiben találnak vevőt, ami eddig nem sikerült. A kórházakban szakorvosokból és szakápolókból van hiány, akik működtetni is tudják a lélegeztetőket.