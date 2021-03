WHO: Semmi ok nincs arra, hogy abbahagyják az oltást az AstraZeneca vakcinájával

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Semmi ok nincs arra, hogy abbahagyják az oltást az AstraZeneca vakcinájával - reagált a WHO pénteken, miután több ország úgy döntött, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti az oltóanyag használatát.

Csütörtökön Dániában függesztették fel két hétre a vakcina használatát, miután az országban több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. A dán egészségügyi hatóság szerint korai azt mondani, hogy van összefüggés a vérrögök képződése és az AstraZeneca vakcinája között, de nem oltanak vele, amíg ki nem vizsgálták az eseteket és az oltóanyagot.

Elővigyázatosságból Norvégia és Izland is felfüggeszti az oltást az AstraZenecával, Olaszország, Ausztria, Észtország, Lettország, Litvánia és Luxemburg pedig csakbizonyos AstraZeneca-szállítmányok használatát állította le.

A WHO mai közleménye szerint az ő szakembereik is vizsgálják az oltóanyagról készült biztonsági jelentéseket, és hangsúlyozták, hogy senki nem talált még összefüggést a vérrögképződés és a vakcina közt. Azt is elmondták, hogy a világon már több mint 260 millió oltást adtak be, és még egyik oltóanyag miatt sem halt meg senki.

Csütörtökön a brit gyógyszerfelügyelet és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is hasonló közleményt adott ki, amiben azt írták, az AstraZeneca vakcinája továbbra is biztonságosan használható (Barron's)