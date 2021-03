Rekord: egy nap alatt 4,5 millió embert oltottak be az USA-ban

Több 444 videó?

Szeretném

Oltópont egy lynchburgi TJ Maxx boltban Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Hatalmas ütemben zajlik az amerikai oltási program: az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) tájékoztatása szerint egy nap alatt, péntek éjféltől vasárnapra 5,5 millió embert oltottak be koronavírus ellen. Ezzel alaposan megugrották az eddigi csúcsot, ami az előző napi 2,9 millió volt. Ez összességében azt is jelenti, hogy már 105,7 millióan kaptak legalább egy oltást, körükben kettőt pedig csaknem 37 millióan. A kampány során a Pfizer-BioNTexh, a Moderna és Johnson and Johnson cégek vakciniáit használják. Biden elnök eredeti célkitűzése az volt, hogy április 30-ára a lakosság legyen túl 100 millió oltáson, de ez a cél már március második hetének végére megvalósult. Mindeközben a világ kezd kibukni az amerikaiak vakcinairigységére.