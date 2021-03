Kezd kibukni a világ az amerikaiak vakcinairigységére

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Joe Biden elnök szemrevételez egy fecskendőt. Elődjéhez hasonlóan ő sem engedi, hogy akár csak egy adag védőoltást is exportáljanak, bár már arra is elég oltásuk van, hogy május 1-ig minden amerikait beoltsanak. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Miközben az Európai Unió az oltási kampány akadozása ellenére is több tízmillió vakcinát exportált a világba, az AP beszámolója szerint az Egyesült Államokban, ahol sokkal nagyobb arányban oltották már be a lakosságot, tízmilliónál is több adag AstraZeneca vakcina porosodik a raktárakban annak ellenére, hogy ez a vakcina az Egyesült Államokban még nem is engedélyezett - szemben az Európai Unióval, ahova viszont a gyártó egyelőre még a szerződésben vállalt mennyiség harmadát se volt képes leszállítani.

Ehhez képest Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője még pénteki sajtótájékoztatóján is amellett érvelt, hogy ez így van jól. "Túlellátottak és túlfelkészültek akarunk lenni. Az amerikai kormány senkinek sem adott át adagokat" - mondta. A Fehér Ház járványügyi koordinátora, Jeff Zients pedig azt mondta, hogy "kisebb raktárkészletünk van AstraZenecából, így ha megkapja az engedélyt, a lehető leggyorsabban el tudjuk juttatni az amerikaiakhoz". A "kisebb raktárkészlet" elég relatív fogalom, az AP értesülései szerint valójában tízmilliónál is több vakcináról van szó. Ezt az adatot érdemes azzal összevetni, hogy az brit-svéd gyógyszercég az EU-val kötött előzetes megállapodásában március végéig 80 millió adag leszállítását vállalta, de legfrissebb tájékoztatása szerint jó, ha 30,1 milliót lesz képes leszállítani.

A cég az USA-ban pillanatnyilag nem is használható készleteiből nem egészítheti ki európai szállítmányait, mert tájékoztatásuk szerint az USA-ban termelt vakcináik tulajdonosa az amerikai állam. Az amerikai kormány ugyanis olyan különmegállapodásokat között a gyártókkal, melyben megtiltotta nekik a vakcinák exportját, amennyiben a gyártókapacitásuk kiépítéséhez állami támogatást kaptak. "Tudomásunk szerint más kormányok már kapcsolatba léptek ez ügyben az amerikai kormánnyal, és mi magunk is azt kértük az amerikai kormánytól, hogy alaposan fontolják meg ezeket a kéréseket" - írta az AP-nek Gonzalo Viña, a cég szóvivője.

Az amerikaiak vakcinafelhalmozása egyre komolyabb feszültségeket okoz az amerikai-európai kapcsolatokban. Joe Biden hatalomra kerülése után alapvetően ennek ellenkezőjét, a Donald Trump elnöksége alatt jelentősen megromlott viszony gyors enyhűlését remélték, ám az amerikaiak vakcinairigységében sokan Trump "Amerikai az első" programjának továbbélését látják.

Ugyanígy megkeseríti ez az USA és közvetlen szomszédai, Kanada és Mexikó viszonyát is, mivel az utóbbi két ország az amerikaiak önzése miatt kénytelen a szomszédos USA helyett más kontinensekről beszerezni a védőoltásokat.

Az Astra Zeneca készleteinek visszatartását az is érthetetlenné teszi, hogy az USA már elegendő vakcinával rendelkezik ahhoz, hogy május 1-ig minden amerikait beoltsanak, és akkora készleteket kötött le a Moderna, a Pfizer és a Johnson&Johnson vakcinájából az év végéig, amivel még 150 millió embert be lehetne oltani saját népességén felül. Ezzel a felhalmozással pedig geopolitikai riválisainak, Oroszországnak és Kínának is lehetőséget teremtett arra, hogy azok láthassák el a világot védőoltással, jelentősen javítva globális megítélésüket, és alkalmat kapva új szövetségesek szerzésére.