A kulturális államtitkár szerint a cirkuszművészek a legnagyobb állatvédők

„Nem ördögtől való erről megkérdezni az embereket, mert ez azt az üzenetet is hordozza, hogy az ostorcsattogtatás kora lejárt,” mondta a kulturális államtitkár a kormány állatvédelmi konzultációjának cirkuszi állatszereplésről szóló kérdéséről. A növekedés.hu-nak Fekete Péter elismerte, hogy felmérésben a "kérdést és a válaszokat kétségtelenül másként is meg lehetett volna fogalmazni." A konzultációban ugyanis arra a kérdésre, hogy "Szükségesnek tartja-e, hogy hazánkban a cirkuszi vadállatok szerepeltetése betiltásra kerüljön?", az alábbi két válasz közül lehet választani:

Fekete szerint "nem kényszer, hanem szinte szükséglete az állatnak, hogy foglalkozzanak vele, tanítsák. A cirkuszban sincs ez másként, ha az állatok valamit megszoktak, akkor az az, hogy rendszeresen foglalkoznak velük, feladatuk van, ahogyan egyébként egy őrző-védő vagy vakvezető kutyának is."



„Az állatvédők szerepe fontos, a felelős állattartás, mint fogalom nekik köszönhetően terjedt el, de közöttük is vannak, akik többet ártanak az ügynek, mint amennyit használnak. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy a sokszor generációk óta az állatokkal foglalkozó cirkuszművészek a legnagyobb állatvédők, akik sokkal többet tesznek az állatokért, mint a netes kommentelők.”

-tette hozzá. Szerinte a "cirkuszosok családtagként gondoskodnak azokról az állatokról is, akik már nem szerepelnek porondon. A nagymamát sem csak addig szeretjük, míg nyugdíjba nem megy, a cirkuszi szakemberek hasonlóan élik meg az idős állat iránti gondoskodást." Feketét nem kérdezték Magyar Nemzeti Cirkuszhoz tartozó szadai szafaripark két elhunyt elefántjáról, amik nem tisztázott körülmények között pusztultak. Arra a kérdésre, hogy a járvány miatt nulla bevételből gazdálkodó cirkuszok hogyan tudnak állataikról gondoskodni, az államtitkár azt válaszolta, hogy

"nagyon nehezen, hiszen valóban nincs semmilyen bevételük, de az állataikról most is gondoskodniuk kell. Ezért az állami támogatást is élvező Fővárosi Nagycirkusz valamennyi bajban lévő utazócirkusznak anyagi forrást, illetve eleséget biztosít, erre korábban mintegy 50 millió forintot fordítunk, tavasszal ismét tervezzük 30 millió Ft kiosztását."