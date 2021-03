Kikapcsolták az áramot a kaliforniai étteremben, ami a járvány ellenére sem hajlandó bezárni

Több 444 videó?

A kaliforniai Burbank város önkormányzata kikapcsolta az áramot a település Tinhorn Flats nevű éttermében, miután egy bírói döntés ezzel büntette az éttermet, ami a járványvédelmi szabályok ellenére sem volt hajlandó bezárni.

A Tinhorn Flats nyitvatartása sem a kaliforniai, sem a burbanki járványszabályoknak nem felel meg, ezért a hatóságok többször felszólították az éttermet a zárásra. A Tinhorn Flats eleve késve állította le a beltéri felszolgálást, amikor pedig az államban a kültéri ételfelszolgálást is megtiltották, az étterem már egyáltalán nem működött együtt a hatóságokkal. Több panasz is érkezett a felügyeleti szervekhez, miszerint az étterem teraszán a távolságtartási szabályokat sem tartják be.

A hatósági felszólítások azonban nem vezettek eredményre, majd az sem, hogy visszavonták az étterem működési engedélyét, a hely ugyanis így sem zárt be. A város ezután fordult bírósághoz, engedélyt kérve arra, hogy kikapcsolják az áramot az étteremben, és lelakatolhassák az ajtaját. Hosszas jogi huzavona után végül megszületett a döntés, miszerint az önkormányzat lekötheti az éttermet az áramhálózatról, az ajtaját azonban nem lakatolhatja le.

Az étterem tulajdonosa azóta az Instagramon bejelentette, hogy nem értenek egyet a bírói döntéssel, és továbbra sem zárnak be, az áramot generátorról biztosítják majd.

A tulajdonos közben online gyűjtést is indított a perük jogi költségeinek megtérítésére, és szépen gyűlik is a pénz, már több mint 12 ezer dollárt (kb. 3,7 millió forint) dobtak össze az étterem támogatói. (Business Insider)