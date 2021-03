Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZenecának több az előnye, mint a hátránya

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vezetője, Emer Cooke kedden sajtótájékoztatón beszélt a vakcina körül kialakult helyzetről. Az EMA közlése szerint semmi nem utal arra, hogy az Oxford-AstraZeneca oltása vérrögöt okozna, és előnyei felülmúlják a vélt hátrányait. Ugyanakkor annak a néhány esetnek a vizsgálata, melyben felmerült a súlyos mellékhatása gyanúja, nem zárult le.

Az elmúlt napokban több európai ország is felfüggesztette a vakcina alkalmazását, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanakkor arra biztatta minden ország vezetését, hogy a továbbiakban is használják az AstraZeneca oltását.

Az EMA szakértői csütörtökön ülnek össze és hoznak végleges döntést az ügyben.

Az EMA hétfőn már kiadott egy közleményt, melyben azt hangsúlyozták, hogy a vakcina előnyei felülmúlják esetleges mellékhatásait.

